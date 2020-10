Voilà pourquoi, nous sommes toujours inquiets, et souhaitons, qu'une nouvelle opération sera mise en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination et sera efficace dans les prochains jours à venir.

