Billet matinal: Un homme averti en vaut deux...

Au cours des deux derniers jours, nous avons apprs la trste nouvelle: Le décès de 5 citoyens à Taher et 3 à Jijel.

Que Dieu ait pitié d'eux avec sa grande miséricorde et guérisse tous les malades.

Vous entrez dans le café, vous trouverez les gens jouer aux dominos.

Les bus sont pleins a craquer.

Vous allez au marché, à la poste ou dans les magasins, c'est encore pire, certaines populations ne respectent pas les mesures barrières en vigueur ... Rares sont ceux qui croient en l'existence de la maladie. ... Que faire ?

La seule solution est de renforcer l'immunité, car elle est plus que jamais de la plus haute importance pour la santé humaine. Il est très important de maintenir et de renforcer votre système immunitaire, de manière à pouvoir combattre les virus auxquels vous pourriez être exposé, et ceci grâce à:

Dormez suffisamment.

Faire de l'exercice régulièrement.

Prenez de la vitamine C ... et d'autres vitamines.

Éloignez-vous des rassemblements et des personnes infectées.

في اليومين الأخيرين سمعنا بوفاة 5 مواطنين بالطاهير و3 بجيجل.

ربي يرحمهم برحمته الواسعة ويشفي جميع المرضي.

تدخل الي المقهي تلقاهم يلعبو في الدومينو.

تطلع الي الحافلة تلقاها مملوئة عن اخرها.

تروح الي السوق او مكتب البريد او المحلات ترجع هارب بالروح... أين المفر ؟

الحل الوحيد هو تقوية المناعة لما لها من أهمية بالغة لصحة الإنسان أكثر من أي وقت مضى. ومن المهم جداً الحفاظ على جهازك المناعي وتقويته، حتى تتمكن من محاربة الفيروسات، والتي قد تتعرض للإصابة بها، ويتم ذلك من خلال:

أخذ قسط كاف من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول فيتامين C... وفيتامينات أخري.

الابتعاد عن التجمعات وعن الأشخاص المصابين.