AGRESSION DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ À JIJEL. La sonnette d’alarme

Pas moins de 62 cas d’agression du réseau de gaz ont été enregistrés dans la wilaya de Jijel depuis le début du mois de janvier de l’année en cours.

Les atteintes aux réseaux de gaz et d’électricité sont un motif de préoccupation pour les responsables de la concession de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Jijel. Cet organisme relevant de la Sadeg s’est plaint de cette situation ayant impacté ses réseaux à cause du manque de coordination dans le lancement des chantiers de réalisation de certains projets ou en raison des agressions enregistrées de la part des citoyens.

Ces derniers, de même que des entreprises publiques ou privées, sont mis en cause dans ces atteintes, ayant causé un lourd préjudice à la trésorerie de cette concession. Celle-ci déplore le manque de coordination avec ses services techniques pour éviter ces atteintes. “En dépit du risque et des dangers encourus, des travaux sont lancés aux quatre coins de la wilaya dans des projets d’aménagement ou de réalisation d’opérations sans tenir compte de l’existence des réseaux souterrains d’électricité ou de gaz”, dénonce-t-on à la concession d’électricité et de gaz.

Pour faire face à ces contraintes, des actions de sensibilisation sont lancées en direction des entreprises et des citoyens, à l’effet de les inciter à la coordination de toute opération de travaux avec les services de cette concession. Quant au bilan établi, il fait part de 62 cas d’agression du réseau de gaz depuis le début du mois de janvier de l’année en cours.

Le nombre d’atteintes enregistrées n’a d’ailleurs pas cessé de croître, selon les mêmes données, depuis 2018, portant à 57 les cas d’agressions contre le réseau électrique souterrain. Depuis le début de cette année, 20 cas d’atteintes à ce même réseau ont été recensés. Dans son bilan, la concession de distribution de l’électricité et du gaz souligne que “ces atteintes sont de nature à diminuer la capacité de ces réseaux à fournir un service de qualité”.

De plus en plus décrié, ce service est justement au centre des préoccupations des clients qui font face à des coupures intempestives du courant ou à des chutes de tension sur les réseaux électriques. Jusqu’à ce mois d’octobre, des citoyens de la cité Lakhnak, à El-Milia, ont eu maille à partir avec une chute de tension sur le réseau alimentant cette agglomération populaire, signalée depuis l’été dernier. Si les services concernés du district d’El-Milia imputent ce problème justement à une agression du réseau suite à une chute d’arbres coupés par un citoyen, ce problème persiste en dépit des mesures prises.

Lors d’une récente session, les élus de l’APW se sont également mis de la partie pour décrier l’action de la concession de l’électricité et du gaz, mettant en cause un service loin d’être à la hauteur, en plus de la lenteur des projets qui lui sont confiés. “Ni les élus ni les citoyens ne sont satisfaits de ces services”, a pesté l’un des élus.

Ayant subi un véritable tir croisé de la part de plusieurs intervenants de cette instance, la concession de l’électricité et du gaz à Jijel s’est retrouvée sur le banc des accusés en raison des prestations qui restent à améliorer sur ses réseaux qui, se défend-elle, font l’objet d’atteintes et d’agressions répétées.



Amor Z.