Youtube inspiré une histoire vraie de Jijel

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : lundi 19 octobre 2020 09:13 Mis à jour : lundi 19 octobre 2020 09:21 Publication : lundi 19 octobre 2020 09:13 Écrit par MedSouilah Affichages : 18

Une petite excursion de 60 secondes.

Qui lit perd son temps. Tout se regarde et la connaissance devient audio visuelle. Il y a longtemps, un élève très brillant à l'école, eu pour mission d'aider son cousin du même âge, un cancre, à avoir de meilleurs résultats à l'école. Le cancre, fainéant de son état, suggèra à son cousin de lui réciter les cours pour qu'il essaye de les mémoriser sans avoir à les lire. Il venait d'inventer le Podcast. Cela se passait dans le salon de la tante du bon élève et la télévision était toujours allumée. Bien des années plus tard, le cancre réussit sa vie dans le commerce et la politique et le bon élève eut une carrière manegeriale internationale aussi remarquable qu'inconnue du grand public car il ne souhaitait jamais être au premier plan. Cette histoire fut racontée dans le monde entier par le manager et, comme vous le savez, bien racontée, une fois lancée, la plus banale des histoire a dû faire le tour du monde. Par ses voyages, le manager a longtemps séjourné en Allemagne où il avait occupé un poste important dans une société de renom. Il était devenu quelqu'un que l'on écoutait et il utilisait son histoire pour insister sur l'entraide, l'innovation et la coopération.

Cette histoire de l'apprentissage par la non-lecture a probablement inspiré Jawed Karim, l'un des fondateurs de Youtube, né en Allemagne pour créer sa plate-forme audiovisuelle de transfert d'information. De là même façon que Zuckerberg est probablement originaire de Guerrouche. Grâce à Youtube, vous pouvez, vous aussi, enseigner la cuisine, la pêche, le surf. Vous pouvez également enseigner Excel ou Word, apprendre à fabriquer un détecteur de mensonges, à expliquer les rêves... bref, n'importe qui peut développer n'importe quelle théorie et son contraire en même temps. Plus besoin de formation ni d'expérience ni d'expertise. Tout passe pour qui sait le faire. Plus besoin de lire pour savoir. Et tous ont l'impression de savoir, un illettré de 20 ans au crâne rasé sur les côtés et aux cheveux lissés par un quelconque produit chimique développé pour la chevelure des femmes africaines.donne des avis d'expert sur la tectonique des plaques pour ensuite affirmer qu'Hitler n'était pas mort le 30 avril 1945.

Si il y a des domaines que cette génération ne maîtrise pas, c'est qu'ils sont trop précis pour supporter le flou et l'extra- ordinaire pour accomoder les parties sensorielles du cerveau qui gèrent les images mobiles. Pour apprendre, le cerveau humain a désormais besoin d'images mobiles défilant sur des écrans d'environ 6". Il n'a plus besoin de la grande fenêtre panoramique qu'ouvre le monde. Au fait, Youtube appartient à Google qui sait déjà tout sur vous.

Igel