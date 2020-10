La journée nationale du don de sang, le 25 octobre 2020, est l’occasion de se rappeler de ces malades, et ils Sont nombreux, qui ont besoin d’une goutte de votre sang. Rendez vous à la polyclinique « Farah Abdellah », cité Sidi Sakhri, El Milia, le dimanche et lundi, 25 et 26 octobre 2020 à partir de 9h. À Vos dons !

Toutes les dispositions sanitaires de prévention contre la covid 19 assurées

اليوم الوطني للتبرع بالدم الموافق ل 25 أكتوبر من كل سنة. هي مناسبة لتذكر هؤلاء المرضى الدين هم بأمس الحاجة إلى قطرة من دمكم. الموعد سيكون يوم الأحد و الاثنين 25 و 26 أكتوبر 2020 بالعيادة المتعددة الخدمات "فارح عبد الله" بحي سيدي الصخري بالميلية ابتداء من الساعة 9 صباحا.

إلى تبرعاتكم