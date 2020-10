La route nationale 26 a été fermée depuis tôt ce matin entre El Kessar et Sidi Aich, au niveau de Remila, à cause d'un poulailler se trouvant dans le village et autres problèmes, apprend t-on de nos lecteurs. Comme le montre ces images du jour, ils ont installé des barricades avec des objets hétéroclites et mis le feu à pneus usagés, pour exiger des autorités ces conditions.

La circulation a été complètement bloquée.