JIJEL: Retard dans la réalisation des programmes énergétiques

Passé en revue lors de la dernière session de l’APW, le secteur de l’énergie a été épinglé par les élus de cette instance, qui remettent en cause certains des programmes réalisés au titre du plan quinquennal 2010-14. Mettant en lumière le retard dans la réalisation des programmes énergétiques, ils ont constaté que les mêmes statistiques ont été reprises dans le bilan présenté, notamment celles relatives aux activités de ce secteur en 2018, qui ont a débattu, souligne-t-on, lors de la quatrième session de l’année 2019.

Pour ces élus, “non seulement les mêmes statistiques ont été reprises, mais il y a également des contradictions dans les chiffres présentés entre le bilan de l’année 2018 et celui repris au titre des programmes réalisés en 2019”. Il a été relevé que seulement 85% de la première tranche du plan quinquennal 2010-14 ont été réalisés, contrairement aux affirmations selon lesquelles cette tranche a été entièrement exécutée.

La wilaya de Jijel a bénéficié au titre de ce plan d’un montant de 740 millions de dinars pour la réalisation de 101 centres au profit de 2 604 foyers et la mise en place d’un réseau de 18 1647 km. Les mêmes contradictions ont également été relevées au titre de l’exécution de la troisième tranche de ce même plan quinquennal 2010-14, “qui n’a pas été pris en charge pour cause de non-réalisation des contrats entre le ministère et les filiales concernées du groupe Sonelgaz”.

Cette remarque a été reprise pour ce qui est de la réalisation des projets de raccordement au gaz dans le cadre de cette même tanche. Le rapport en question critique l’absence d’une vision pour la couverture en gaz dans le cadre des programmes dont a bénéficié la wilaya de Jijel par le passé. S’ils ont fait part, dans leur rapport, du gel de plusieurs programmes, les élus concernés s’interrogent sur les démarches à entreprendre pour accélérer les procédures de la levée de ce gel pour atteindre le taux de couverture promis par ce secteur à la fin de l’année passée.

Sur un autre plan, les programmes retenus dans le cadre du plan de réhabilitation connaissent, à leur tour, selon ce qui est noté, une lenteur dans leur exécution, poussant les rédacteurs de ce rapport à appeler à l’accélération des études pour exécuter les projets retenus et éviter leur gel.

Pour ce qui est des programmes d’électrification, on note qu’il reste à raccorder au réseau électrique les foyers de 21 950 habitants, dont les besoins ont été retenus par le secteur de l’énergie dans le cadre du plan quinquennal 2015-19. Or, sur le terrain, on déplore qu’aucun signe de lancement de ces programmes n’est visible.

Dans les programmes relatifs au raccordement au gaz, les rédacteurs de ce rapport demandent la levée du gel de la troisième tranche du plan quinquennal 2010-14, “afin d’atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires”.



Amor Z.