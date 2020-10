Situation Alarmante à Jijel.

Au moment où la maladie se propage de jour en jour, les hôpitaux de Jijel, déjà submergés par la pandémie de covid-19 et victimes du manque de moyens humains et matériels... Les médecins et infirmiers qui font un travail remarquable, sont épuisés...

Si au bout de quelques jours de votre traitement, vous sentez que votre état ne s'améliore pas, il ne faut pas rester sans rien faire, et revenir immédiatement à l'hôpital. "Les signes qui doivent vous alarmer, c'est la gêne respiratoire et l'essoufflement. La fièvre aussi peut être un signal d'alarme, et ce dès 38 degrés : "au-delà de trois jours de fièvre, vous devez reconsulter, c'est peut-être une surinfection".