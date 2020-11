BILLET MATINAL. On souffre de notre ignorance, pas de ce que l'on ignore.

On souffre de notre ignorance, pas de ce que l'on ignore... نعاني من جهلنا لا مما نتجاهله

Bonjour... Il était 2:00, je me réveille de nouveau et en feuilletant le courrier, je découvre encore des décès, beaucoup d'avis de décès...

Quelle tristesse ! Deux décès à El-Aouana, un autre à Sidi Abdelaziz, beaucoup d'autres à Taher des citoyens que j'ai connu. Allah yarhamhoum birahmatih.

Et, dire qu'il existe encore des personnes qui ne croient plus, qui ne respectent aucune mesure de précautions et qui sèment leurs propagande à longueur de journée.

Je me souviens au début de cette crise, j'écrivais des billets chaque jour pour prévenir, des personnes qui se croient à l'abri, n'avaient pas cessés à encourager le de confinement...