Covid-19 à Jijel. Dernière minute.

Urgent: Le corps médical, paramédical et travailleurs de l’hôpital de Jijel dans un sit-in devant le siège de la wilaya... Et, la situation épidémiologique devient de plus en plus dangereuse.

عاجل: اعتصام الاطباء بمستشفى جيجل امام مقر الولاية ...والوضعية الوبائية تزداد خطورة.

CLIQUEZ SUR L’IMAGE POUR L’AGRANDIR