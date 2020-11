Jijel: La pandémie s'aggrave

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : jeudi 5 novembre 2020 14:22 Mis à jour : jeudi 5 novembre 2020 14:26 Publication : jeudi 5 novembre 2020 14:22 Écrit par MedSouilah Affichages : 7

Covi-19: La cherté des soins et nouvelle tarification dans les cliniques privées, inaccessible à la classe pauvre et moyenne...

Les nouveaux tarifs des soins de la Covid-19 dans les cliniques privées, suscitent la colère des citoyens démunis, qui affirment que les tarifs excluent les plus pauvres de l’accès aux soins.

En effet: Un ami me raconte que pour effectuer un scanner qui est exigé par les médecins, et non utilisé dans l'hôpital, coûte: 8000 DA la personne.

Alors, faites les calculs pour une famille de 6 personnes...

Et si l'on rajoute les frais des médicaments, pour la plus part non remboursables comme toutes les vitamines et complément alimentaire...

Voilà ce qui excluent les citoyens démunis aux soins.

Comme nous l'avons souligné ce matin, Le nbre très élevé de nouveaux cas dans notre wilaya et le manque de moyens dans les hôpitaux publics a poussé beaucoup de gens vers le secteur privé... Hélas, ils ont trouvé une autre image choquante !