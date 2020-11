Hoicine Rouibah, un commandant jijélien au congrès de la Soummam

Au congrès de la Soummam, Hocine Rouibah faisait partie de la délégation de la mintaqa nord-constantinoise conduite par Zighout Youcef, avec Ali Kafi, Lakhdar Ben-Tobal, Brahim Mezhoudi et Mostefa Benaouda.

HOMMAGE AU CHAHID.. .ذكري استشهاد البطل رويبح حسين رحمه الله برحمته الواسعة. Au congrès de la Soummam, Hocine Rouibah faisait partie de la délégation de la mintaqa nord-constantinoise conduite par Zighout Youcef, avec Ali Kafi, Lakhdar Ben-Tobal, Brahim Mezhoudi et Mostefa Benaouda.

Vers la fin de l'année 1945, il rejoint les rangs du parti du MLTD (Mouvement du triomphe des Libertés Démocratiques) à l'occasion de la visite de Mohamed Belouizdad à Jijel. En 1947, il sera intégré dans l'organisation secrète militaire (O.S). Arrêté et libéré en septembre 1948, il continua sans relâche son activité politique à Jijel jusqu'en 1950, lorsqu'il fut envoyé à la prison de Annaba pendant trois mois. Revenu à sa ville natale, il devient responsable de la Kasma de Jijel qui s'étendait d' El-Aouana à l'ouest , jusqu'aux Beni-Belaïd à l'est, près d'El Milia.

Vers la fin de l'année 1945, il rejoint les rangs du parti du MLTD (Mouvement du triomphe des Libertés Démocratiques) à l'occasion de la visite de Mohamed Belouizdad à Jijel. En 1947, il sera intégré dans l'organisation secrète militaire (O.S). Arrêté et libéré en septembre 1948, il continua sans relâche son activité politique à Jijel jusqu'en 1950, lorsqu'il fut envoyé à la prison de Annaba pendant trois mois. Revenu à sa ville natale, il devient responsable de la Kasma de Jijel qui s'étendait d' El-Aouana à l'ouest , jusqu'aux Beni-Belaïd à l'est, près d'El Milia.