Rappel: Covi-19: La cherté des soins et nouvelle tarification dans les cliniques privées, inaccessible à la classe pauvre et moyenne.

En effet: Un ami me raconte que pour effectuer un scanner qui est exigé par les médecins, et non utilisé dans l'hôpital, coûte: 8000 DA la personne.

Alors, faites les calculs pour une famille de 6 personnes...