Le nombre de décès est alarmant, les hôpitaux submergés, le personnel affaibli et, qui vient de perdre un autre infirmier à Taher durant la nuit d'hier, le défunt Lazib Allah yarahmou birahmatih.... Autant d'indicateurs qui laissent craindre une hausse des morts dans les prochaines semaines, puisque les personnes âgées sont particulièrement susceptibles d'être gravement atteintes par la maladie.

