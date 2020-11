Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

CORONAVIRUS À JIJEL. Forte pression sur l’oxygène dans les hôpitaux

Les établissements hospitaliers de la wilaya de Jijel sont en train de faire face à une situation des plus inédites dans la prise en charge des malades atteints de coronavirus. Au-delà de leur saturation et du manque de certains moyens, notamment de protection, c’est le problème de l’oxygène médical qui se pose de plus en plus dans ces établissements.

Pas parce qu’il manque dans les hôpitaux, qui restent, et en dépit de quelques perturbations, suffisamment approvisionnés mais c’est à cause du grand nombre de malades hospitalisés, nécessitant de l’oxygène. La hausse de ce nombre a fait que l’oxygène distribué dans les installations murales n’arrive plus en débit suffisant aux malades.

C’est ce qui a mis le personnel soignant à rude épreuve pour assurer de l’oxygène à ces malades dont les parents et les proches cessent de se plaindre d’une telle situation.

“C’est le faible débit d’oxygène qui est en cause, parce qu’au même moment, il y a un grand nombre de malades qui sont branchés à leurs masques ou lunettes d’oxygène”, expliquent des soignants. “Deux sources d’oxygène pour un seul malade et ça ne suffit pas à le ventiler, tellement la demande sur l’oxygène est très forte”, affirme un soignant dans un service de réanimation.

Face à ce problème, des parents de malades se sont mis à lancer des appels dans l’espoir de trouver des extracteurs d’oxygène. Vu la demande, ces appareils ont vu leur prix doubler en l’espace de quelque temps.

“C’est inhumain, mais il faut le dire, la spéculation et la cupidité de certains ont fait que le prix de ces appareils est passé de 65 000 DA à 140 000 DA, voire plus”, confie un revendeur de matériel médical, à Jijel.

Dans l’espoir de sauver leurs malades de leur détresse respiratoire, certains ont payé des extracteurs de 5 litres à 170 000 DA l’unité ! Ayant eu vent de cette histoire d’oxygène, des commerçants de la ville de Jijel ont pu acheter un respirateur à plus de 300 millions de centimes pour l’offrir à l’hôpital.

Le radiothon, organisé au début de cette semaine, a toutefois permis d’obtenir 21 extracteurs d’oxygène, offerts par des donateurs. Une véritable aubaine dans un contexte où ces appareils sont de plus en plus recherchés dans les services hospitaliers. Mais devant de cette saturation, certains se sont rabattus sur les saturomètres.

Face à la demande, ces petits appareils ont également vu leur prix grimper pour atteindre 5 000 DA. C’est dans ce contexte de spéculation que les parents de malades atteints de coronavirus se sont retrouvés livrés à eux même pour chercher un matériel qui aurait dû être disponible dans les hôpitaux.



