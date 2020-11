Un peu de lecture...

Hier il m’est arrivé un truc de dingue!!

Je vais à là supérette où j’ai l'habitude de faire mes courses en semaine, avec la prudence dictée par notre nouvelle drôle de vie

Lire la suite ici Masque, entrée sécuritaire, gel...etc..!

Une fois mon panier rempli, je dépose mes achats sur le tapis de caisse et, alors que j'attends mon tour, le billet de 2000 Da avec lequel j'allais payer tombe par terre.

Le type devant moi, un gros baraqué qui était en train de finir de payer ses achats, se penche lentement et récupère mon billet, je me dis que les mecs sympas et attentifs ça ne court pas les rues.

Je tends la main avec un grand sourire (sous mon masque), attendant qu'il me rende mon argent, en essayant de rester à l'écart, tout en me préparant à le remercier pour le geste

Mais tout à coup, il me sort ce truc qui m'a laissé sans voix -" Ce qu'il y a sur le sol appartient à celui qui le trouve !" - et juste comme ça, il part... sans se presser, comme s'il n'avait rien fait de mal.

J 'ai regardé la dame derrière moi et les gens autour qui avaient assisté à la scène, ils m'ont tous rendu un regard atterré et incrédule, murmurant des choses entre eux, j’aurais pu appeler la sécurité, mais cela m’a semblé tellement dingue que j’ai voulu régler ça moi-même...! J'ai laissé mes achats par terre et je l’ai suivi sur le parking, pour récupérer mes 2000 Da.

Je me suis rendu compte que deux clients qui étaient près de moi m'accompagnaient, pas mal costauds eux aussi... ça m’a rassuré, l’autre abruti était vraiment une baraque.

Je me suis planté sous son nez, lui demandant mon argent, mais il m'a regardé avec mépris et a agi comme si j'étais invisible.

Il a lentement mis ses deux gros cabas par terre pour sortir la clé de sa poche et ouvrir le coffre, et tout d'un coup je me suis dis "C'est maintenant ou jamais !"

J'ai pris les deux sacs et je lui ai dit - "Ce qu'il y a sur le sol appartient à ceux qui le trouvent ! "- et je me suis mis à courir comme un dingue vers ma voiture, entre frayeur et rire, assez content de moi en fait.

Les spectateurs ont commencé à applaudir et former un cordon de sécurité pour empêcher mon gros malin de me poursuivre

Il n’a même pas essayé en fait, trop humilié j’imagine.

Il a rageusement quitté le parking au volant de sa voiture, en abîmant des plots de sécurité sur son passage

J'ai ressenti une montée d'adrénaline, de peur et de nervosité, mais ensuite j'en pleurais de rire.

Quand je suis rentré, j'ai ouvert les sacs et j'ai trouvé :

- 2 kg de grosses crevettes fraîches,

- 1.4 kg de filet de saumon frais

- des beaux morceaux de fromages à la coupe et des yaourts bio

- du pain de mie complet

- 2 paquets de tagliatelles fraîches

- 2 kg de pommes rouges bio

- 1 kg de poires williams rouges

- 2 grands pots de miel bio

- 1 bouteille de vinaigre de vin blanc Percheron

- 1 grand pot de moutarde à l'ancienne

- 2 plaquettes de beurre d'Échiré

- 1 bouteille de Sancerre 2017 et une de Brouilly

- 1 bouteille de Pineau des Charentes

Je n'avais jamais fait autant d'achats avec 2000 Da

Et maintenant me voilà chez moi, il est 19h45 ...

Je suis en train de savourer un curry de crevettes, en me demandant...

AVEZ-VOUS LU ÇA JUSQU'ICI ?

Cela ne m'est évidemment pas arrivé

C'est juste une campagne pour promouvoir la lecture !

La lecture stimule l'esprit et l'imagination, nous fait voyager vers d'autres endroits et aide même à communiquer.

Si vous voulez copier et coller et provoquer le sourire de vos amis, s'il vous plaît allez-y, stimulez l'esprit de quelqu'un d’autre !

BONNE SOIRÉE