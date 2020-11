Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Après le radiothon organisé, la semaine passée, en faveur des hôpitaux de la wilaya de Jijel, les appels aux dons de solidarité n’ont pas cessé d’être lancés.

C’est dans ce contexte que d’importantes quantités de gel hydroalcoolique, estimées à 400 litres, en plus de 8 000 bavettes et un lot de javel, rassemblés par des commerçants de la ville d’El-Eulma, sont parvenues à Jijel, à la suite des appels lancés lors de l’organisation du radiothon.

Par ailleurs, le comité de wilaya supervisant les opérations de solidarité a réceptionné, jeudi 12 novembre, un autre lot de matériel composé notamment de deux extracteurs d’oxygène et de 1 000 litres de ce gaz médical, qui a été remis à la DSP pour être distribué aux services hospitaliers en ayant besoin, très demandés, de surcroît dans ce contexte de flambée des cas d’hospitalisation.

Pendant ce temps, les appels à la solidarité continuent de fuser de toutes parts pour doter les hôpitaux de plus de moyens pour les aider à faire face à cette crise sanitaire qui mobilise tous les efforts à l’échelle de la wilaya.

À Taher, le comité local du Croissant-Rouge algérien (CRA) a lancé une action pour rassembler les fonds nécessaires à l’acquisition d’un respirateur au profit de l’EPH Medjdou-Saïd. “Nous avons lancé l’appel, ce jeudi, et jusqu’à maintenant, nous en sommes à 300 000 DA. Nous avons des promesses de dons et nous comptons recueillir la somme de 3 300 000 DA pour l’achat de cet appareil”, a confié, hier matin, un responsable du CRA à Taher.

Sur le plan humain, un contingent de 160 aides-soignants nouvellement formés a été affecté aux services hospitaliers pour renforcer le personnel mobilisé dans la prise en charge des malades.

Sur un autre plan, le wali, Abdelkader Kelkel, a signé un nouvel arrêté, le quatrième en l’espace de moins de deux semaines, signifiant le respect de la période de confinement de 14 jours à tout malade suspect ou testé positif au Covid-19 et lui interdisant tout déplacement à l’extérieur “sous aucun prétexte”.

À ce titre, toute personne suivant un traitement à domicile ou suspecte est tenue de signer un engagement de respect du confinement, selon le modèle de la DSP, au risque d’être exposé aux mesures légales en vigueur. Il est notifié que l’application de cet arrêté revient aux services de sécurité en collaboration avec les organismes médicaux concernés.

Sur le plan des contaminations et en l’absence d’une communication officielle pour annoncer le nombre réel des malades hospitalisés et des décès, ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le relais pour annoncer des chiffres effarants sur les cas de décès et d’hospitalisation.

Il faut dire que les hôpitaux sont dans un état de saturation, notamment à Jijel et Taher, dont les services hospitaliers sont débordés par les admissions pour cause de Covid-19.



Amor Z.