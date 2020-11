Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Les personnes âgées, les plus concernées d’ailleurs par la vaccination contre la grippe, ont été nombreuses à faire le déplacement dans les centres de soins, et certaines sont revenues bredouilles.

Le vaccin contre la grippe saisonnière n’est pas disponible en quantité suffisante à Jijel. Depuis le lancement de la campagne contre cette grippe, il est partout recherché. Dans les établissements publics de santé, mais aussi dans les officines pharmaceutiques privées.../

Les quantités distribuées aux EPH et aux EPSP ont été vite épuisées à cause de la forte demande des citoyens qui se sont présentés dans les centres de vaccination, dans l’espoir d’être vaccinés. Dans certaines polycliniques et salles de soins, c’est le va-et-vient quotidien à la recherche de ce fameux vaccin qu’on peine à trouver.

Les personnes âgées, les plus concernées d’ailleurs par la vaccination contre la grippe, ont été nombreuses à faire le déplacement dans les centres de soins, et certaines sont revenues bredouilles.

Face à cette situation, c’est vers les officines privées qu’elles se sont orientées et, là aussi, le vaccin manque. Les rares officines qui ont commandé ce vaccin ont reçu quelques doses, et certains pharmaciens les ont pris pour eux-mêmes et leurs familles. Interrogé, un vendeur d’une pharmacie a indiqué que l’officine qui l’emploie a réceptionné 5 doses, qui ont été très vite vendues.

Le tarif a doublé par rapport à l’année passée et, le comble, il n’est pas encore remboursable. Face à cette situation, ce sont les malades chroniques qui risquent de ne pas être vaccinés. “À ce prix, je ne peux pas le payer. S je ne le trouve pas à la polyclinique, je risque de ne pas faire ce vaccin”, confie un malade, atteint d’une drépanocytose, une pathologie pour laquelle ce vaccin est très indiqué. Idem pour les diabétiques ou ceux atteints d’autres pathologies nécessitant le vaccin contre la grippe saisonnière. Cependant, dans les établissements publics de santé, on annonce l’arrivée pour cette semaine d’un autre quota. “Ça sera suffisant”, assure un médecin dans un service chargé de la distribution de ce vaccin. Il va sans dire que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière tombe cette année dans un contexte épidémique inédit en raison de la crise sanitaire de coronavirus, qui connaît une flambée sans précédent depuis quelques semaines à Jijel. En l’absence d’un vaccin contre ce virus, c’est la vaccination contre la grippe saisonnière qui est indiquée, surtout que sa symptomatologie se confond avec celle de la Covid-19.

La vaccination contre cette grippe est, pour rappel, très indiquée pour les personnes vulnérables, âgées de 65 ans et plus ou atteintes de maladies chroniques. Elle est également indiquée pour les femmes enceintes et les personnels de santé. Selon le tableau de la répartition des quantités distribuées aux wilayas, Jijel a bénéficié de 16 891 doses, dont 2600 concernent un premier quota. À l’échelle nationale, on annonce la distribution de 1 800 000 doses, dont 200 000 distribuées dans un premier quota.

Amor Z.