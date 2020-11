Bonjour; Ce dernier jour du mois de novembre, nous semble plus calme, avec un ciel voilé à nuageux sur l’ensemble du territoire. Et, nous aurons droit à un peu de soleil. Comme vous l'avez si bien remarqué même les plages les plus éloignées du chef lieu de la wilaya, ont été envahies par les destructeurs de notre environnement, où, l’insalubrité règne en maître des lieux... Et, les chiens errant dans les villes.