Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Les nuits luisantes sont plus joyeuses que les grands jours de soleil.

Bonjour; le soleil ne brillera pas dans quelques heures, peut être dans la journée, après cet aurore doux, pluvieux et calme. Bizarre les oiseaux d'hier ne sont plus là, c'est peut être la pluie et la brise de mer. Qu'importe, ils reviendront tout à l'heure, le vent s'est calmé.

Quand j'ai reçu cette belle image, des souvenirs lointains me reviennent de suite, car, l'amour de jeunesse faisait partie de nos souvenirs sacrés. Nous avons toujours respecté et aimer les secrets des nuits luisantes, qui sont plus joyeuses que les grands jours de soleil. يا ليل سلملي على الليل .. وقول لليل يجينا .. أنا عشقي في رصد الذيل .. و السيحلي هي النغمة لحنينة .. دخلت للبحر فالليل .. و غرقت بيا السفينة .....

mahla lil banjoumo mahla ka3da ma3a lahbab yalokan idoumo.

Observez bien cette belle image, et dites moi si les longues années écoulées, ont pu garder l'âme que l'on adorait... Ah ! je vous laisse, ils sont de retour, j'entends déjà le piaillement et le gazouillement de mes hôtes...

Bonne journée à toutes et à tous