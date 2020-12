Bonjour. Il est 03:41. Voilà quelques quatrains ou strophes de notre ami Noureddine, de très belles combinaisons en jouant sur les mètres et sur les rimes, publiés sur notre journal. Vous voyez que je garde toujours les meilleurs souvenirs en archives... BONNE LECTURE ET BONNE JOURNÉE À TOUTES ET À TOUS