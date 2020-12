Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

L’alerte à la flambée des cas de contamination au coronavirus semble avoir été bel et bien dépassée si l’on tient compte de la situation actuelle dans les hôpitaux de la wilaya de Jijel, qui enregistre un net recul des cas d’admission.

Selon le Dr Khellaf de la DSP, les lits d’hospitalisation sont disponibles à 70% par rapport à la situation précédente, soit lors de la période de grande flambée de cette pandémie, à Jijel.

Dans les services de réanimation, les lits sont à 50% occupés, selon la même source, qui affirme avoir noté, selon les données recueillies par la DSP, une stabilisation de la situation dans les hôpitaux.

Cependant, le Dr Khellaf ne veut nullement crier victoire et met en garde contre un relâchement des mesures de vigilance observées depuis quelques semaines chez les citoyens.

“Les citoyens ont pris conscience des risques sérieux de contamination qu’ils encourent. Ils ont eu peur lors de cette période de flambée du coronavirus, aussi, nous les appelons à continuer à observer les mêmes mesures de prévention, car c’est dans l’intérêt de tous de toujours porter le masque et de respecter des gestes barrières, le virus étant encore là, et donc, la situation incite à davantage de vigilance”, avertit notre interlocutrice jointe par téléphone, jeudi dernier.

Celle-ci, et lors d’une intervention sur les ondes de la radio régionale de Jijel, a fait part d’un nombre de cas de contamination de 3 586 et d’un nombre de décès de 358, soit près de 10% des cas testés positifs depuis le lancement de l’alerte à cette pandémie, à l’échelle locale, à Jijel, en mars dernier.

Il y a lieu de rappeler que les hôpitaux de Jijel et de Taher et, à un degré moindre, celui d’El-Milia ont connu des situations d’engorgement lors de la flambée de cette épidémie à la fin du mois d’octobre et au début de novembre dernier.

Ces établissements ont été confrontés à un sérieux problème d’oxygène lorsque le débit de ce gaz médical a nettement baissé sous l’effet de l’augmentation du nombre de malades branchés à une source d’oxygène dans les installations murales.

Face à cette situation, des bénévoles se sont mis à recueillir des fonds pour acquérir des respirateurs au profit de ces hôpitaux, tandis que des associations et des organismes privés ont fait don de matériels de protection et d’équipements médicaux à ces établissements.

Pendant ce temps, le personnel soignant, dont l’effectif a été réduit par la contamination de médecins et d’infirmiers, a courageusement fait face à cette difficile situation qui laisse désormais entrevoir des signes d’une nette amélioration.



Amor Z. liberté