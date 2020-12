Où va le monde, ou à quoi sert la Covid19?

Écrit par MedSouilah

Cette pandémie révèle des vérités inquiétantes sur l'humanité. Nous nous croyions à l'abri, nos préoccupations suspendues à notre pouvoir d'achat, notre plus grande motivation bien focalisée sur la consommation. Nous nous pensions invulnérables puisque nous produisions tout, même nos plus gros problèmes. Nous pouvions ainsi continuer ainsi ad libitum, puisque nous avions les solutions à tous les problèmes.

Cela a changé.

Comme chez les humains, les animaux, il y a visiblement 3 mondes: Celui qui avance et produit les changements, celui qui s'est arrêté et ne participe plus aux décisions et un troisième, plus confus, plus destructuré qui, en fonction des opportunités, balance entre les deux. Dans le monde végétal, les limites sont plus difficiles à déterminer car les rapports ne sont pas obligatoirement des rapports de force. Cela signifie que les solutions sont entre les mains de certains et sûrement pas de tous. Une amère vérité.

Ce phénomène a été révélé très clairement par la Covid 19 causée par un simple virus. Il y a ceux qui ont le vaccin et ceux qui ne l'ont pas. Plus clairement, il y a ceux qui auront le vaccin en priorité, ceux qui l'auront plus tard et ceux qui ne l'auront pas.

Un virus en forme de couronne a suffit à fixer le portrait de ce monde nouveau. Une horrible photo de l'humanité qui ne plus cacher sa laideur sous le maquillage de la belle vie proposée par Facebook, Amazon et autre Google.

Ce monde nouveau reste fascinant par sa beauté passée mais qui persiste dans notre conscient. Et nous continuons à croire que la planète est toujours bleue, les guerres sont toujours ailleurs, l'espoir toujours disponible comme dernier recours. Ce monde est aussi fascinant car il permet à la machine de dépasser l'être humain, la créature suprême. Un ordinateur bat l'homme aux échecs, une autre machine DeepGo bat Lee Sedol au jeu de Go et une autre machine AlphaFold determine la structure des protéines.

Ces algorithmes sont évidemment produits par l'Humain mais pas pour longtemps. Dans très peu de temps, les algorithmes seront également produits par des machines.

Et nous, dans tout cela? Nous, dont les universités n'ont pas besoin de prix Nobel, nous n'avons rien perdu. Nous n'avons rien perdu car le savoir est sorti des universités et des instituts depuis longtemps. Il est entre les mains des grandes entreprises de technologie.

Au fait, DeepGo et Alphafold sont le fruits de DeepMind qui appartient à Google et ce dernier n'est pas de Jijel.

