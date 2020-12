Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Prudence sur la corniche. RAPPEL

Prudence sur la corniche. Attention aux chutes de rochers...

الكورنيش: حذاري من انهيار او سقوط الحجر.

Bonjour; il est trois heures passée de quelques minutes. Fiha baraka.

La tempête s'installe et la pluie bat son plein.

Nous habitons pas loin de la corniche, nous avons grandis à coté de cette merveille et, nous connaissons parfaitement les dangers et les plaisirs dans cette belle région, et nous avons remarqué que la nature s'est fâchée !

Nous n'avons pas oublié également que beaucoup de nos concitoyens avaient perdus la vie l'année dernière dans la cote de saphir.

C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas - "V.H"

Un jour elle se vengera, de tous les crimes et les destructions de l'Homme contre elle et sa vengeance sera terrible.

Les montagnes ne vivent que de l'amour des hommes. Ce paysage ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants.

Bonne journée