Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Au grand soulagement des agriculteurs qui appréhendaient la sécheresse, la pluie a fait son retour. Des bulletins météo ont annoncé des averses importantes sur le pays, notamment sur la partie est, touchant également la wilaya de Jijel, qui a vu de grandes quantités de pluie s’abattre sur ses différentes régions. Depuis samedi 5 décembre, c’est un climat hivernal qui s’est installé avec une baisse sensible des températures et des chutes de pluie qui se sont prolongées jusqu’à la matinée d’hier. Ce retour de la pluie a soulagé plus d’un.

Depuis le début de l’automne, les quelques précipitations enregistrées n’ont pas permis d’arroser convenablement la terre et de remplir les barrages. Ces derniers, au nombre de cinq à Jijel, ont connu une certaine baisse de leur niveau, faisant craindre la sécheresse et un impact direct sur l’activité agricole. En dépit de l’important volume en eau de ses ouvrages hydrauliques, Jijel, à l’instar des autres régions du pays, a vécu au rythme d’un stress hydrique, priant même le gouvernement à intervenir pour envisager une solution à ce problème.

Les précipitations de ces dernières 24 heures arrivent à point nommé pour dissiper ces craintes, mais le besoin en pluie reste plus pressant en cette saison d’automne qui tire déjà à sa fin. En dépit de cette disette, Jijel reste habituellement une région à forte pluviométrie, faisant d’elle l’une des plus arrosées à l’échelle nationale.

Chaque année elle cumule une moyenne de presque un millier de millimètres, ce qui est de nature à contribuer au remplissage de ses barrages, dont certains ont pour vocation de renforcer l’apport en eau de plusieurs régions de l’est du pays. C’est le cas des deux barrages de Boussiaba, dont 40 millions de m3 de son volume total en eau, qui est de 68 millions de m3, sont dirigés vers le méga-ouvrage hydrique de Beni Haroune, à Mila, et de celui de Tabellout, appelé à pomper annuellement 189 millions de m3 de son volume de 294 millions de m3 vers les Hauts-Plateaux via le barrage de Draâ Eddis, à El-Eulma. Il y a lieu de préciser que ces deux ouvrages hydrauliques font partie d’un important projet de transfert, faisant de la wilaya de Jijel un véritable réservoir hydrique pour les régions de l’est du pays.

Outre cette vocation, le reste du volume d’eau cumulé dans ces deux barrages et dans les trois autres ouvrages de Kissir, d’El-Agram et d’Erraguène est destiné à l’AEP des différentes communes de la wilaya de Jijel et à l’irrigation des plaines agricoles, notamment côtières.



Amor Z. liberte