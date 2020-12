Maaliche, nous avons l'habitude, l'expérience et en plus, notre voisin le hibou est dans le coin.

Nous devons tous lutter pour la sauvegarde et la préservation de nos ressources naturelles et agricoles.

Ils ont été soumis à rude épreuve et les paysages se transforment parfois en véritables déserts. L’industrialisation, l’irrigation, le sur-pâturage des sols sont autant de facteurs de stérilisation et de désertification. Un phénomène inquiétant et catastrophique.

