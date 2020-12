"... Je suis originaire de la région d'El Ancer et je vis actuellement en europe. Je n'ai pas eu l'occasion de retourner au pays depuis des années et je souhaiterai lancer un appel aux lecteurs de jijel.info pour mettre des photos de la région d'el ancer, mharka, tailmam, beni hebibi, ... ça permettra à beaucoup de gens originaires de la région et qui n'ont pas eu l'occasion de revenir souvent de voir à quoi ressemble "le pays maintenant". Merci par avance à tous..."