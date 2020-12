Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Le réseau routier de la commune enclavée de Ghebala, à l’extrême sud-est de la wilaya de Jijel, a subi de graves dégâts suite aux dernières intempéries. Des tronçons entiers se sont affaissés, plongeant la région dans un isolement qui s’ajoute aux difficultés de déplacement de la population locale.

C’est ce que note l’APC dans un rapport établi à la faveur des perturbations climatiques que la région a connues ces derniers jours. Ahmed Brahimi, le P/APC de cette commune, a fait part d’une situation difficile suite à ces affaissements, tout en faisant savoir que des opérations du rétablissement des tronçons touchés sont lancées en collaboration avec les différents services et entreprises impliqués dans les travaux de réalisation de certains projets dans cette commune.

Ce responsable a énuméré plusieurs effondrements et glissements de terrain, enregistrés sur plusieurs tronçons de routes au niveau des CW 16 et 19. Ces derniers ont été endommagés à cause des travaux de certains projets, à l’image du chantier de la mise en place des conduites servant à l’AEP de la région à partir du barrage de Boussiaba. Le représentant de ce projet, à Ghebala, a été invité à s’impliquer dans la prise en charge et l’aménagement des tronçons effondrés.

Toujours en matière de dégâts, des obstructions sur les réseaux d’AEP ont été signalées suite à des éboulements. Ces dégâts sont de nature à retarder le projet d’AEP tant attendu par cette commune à partir du barrage de Boussiaba, à El-Milia. C’est ce que notent les services de l’APC, qui s’affairent pour faire face à ces effondrements, à l’inscription du projet d’un pont traversant l’Oued Mechnouaâ, en reliant le chef-lieu de la commune à la localité de Dar Ahmed.

Les mêmes services prévoient la réalisation de fiches techniques pour la réhabilitation des affaissements enregistrés et l’aménagement des différents points noirs. À noter que certaines localités de la commune de Ghebala culminent à des hauteurs de 1000 m, ce qui les expose à des chutes de neige durant la saison hivernale avec, en conséquence, des difficultés de déplacement des populations. L’isolement est l’un des facteurs qui entravent le développement de cette communerurale.



Amor z liberte