Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

La surpêche dont fait l’objet ce site et les dégâts occasionnés aux espèces de poisson comme le mulet ont été l’élément principal qui a déclenché cette alerte de la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Jijel.

Haut lieu de la pêche artisanale, le bassin versant de l’oued El-Kebir, à Ledjenah, une localité côtière relevant de la commune de Sidi Abdelaziz, dans la wilaya de Jijel, est en péril. L’alerte a été donnée par la direction de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Jijel, et des mesures urgentes pour sauver son site des atteintes répétées à sa biodiversité ont été lancées.

Sous la houlette de cette direction, des associations se mobilisent désormais pour tenter de remédier aux atteintes écologiques que ce site ne cesse de subir.

Depuis quelques jours, des débats sont ouverts et des rencontres sont organisées, toujours sous la conduite de la direction de la pêche et des ressources halieutiques, pour rassembler davantage de moyens pour la protection de ce haut lieu de la pêche.

La surpêche dont il fait l’objet de la part de pêcheurs peu soucieux des dégâts occasionnés aux espèces de poisson, le mulet plus particulièrement, a été l’élément déclencheur à l’origine de cette alerte.

Très prisé pour son embouchure par où transitent de multiples espèces de poisson dans leur migration pour se reproduire, ce site risque pourtant de ne rapporter plus rien aux pêcheurs.

Pis encore, il a fait l’objet d’actes très nuisibles, à l’instar de la déviation de son cours d’eau ou encore de la présence dans son périmètre d’une décharge sauvage.

À cela s’ajoute une activité de pêche non réglementée, rassemblant une nuée de pêcheurs venant de tous bords pour y pêcher le mulet, une espèce de poisson très prisée et qui est aujourd’hui menacée de disparition, à cause de la surpêche mais aussi à cause de l’obstruction du passage de sa migration, faisant porter un grand danger sur sa reproduction.

Le comble est que certains le pêchent avec un ventre plein d’œufs sans le moindre respect de la période de son repos biologique. C’est ce qui est constaté, en tout cas, dans certains marchés où ce poisson est exposé à la vente à un prix élevé.

Nadia Ramdane, directrice de ce secteur, a attiré l’attention sur le massacre de cette espèce, appelant à une prise de conscience des pêcheurs pour faire face à ce crime contre la ressource halieutique de ce site.

Sa démarche a été de réunir des associations de pêcheurs pour les initier au plan de sauvegarde du bassin versant de l’oued El-Kebir et de ses ressources.

Jeudi 10 décembre, elle a présidé une réunion au siège de l’APC de Sidi Abdelaziz, en présence des responsables des services de l’environnement, des ressources en eau, de la conservation des forêts, du P/APC de cette commune et des représentants de certaines associations.

L’objectif de ce conclave est d’alerter sur les atteintes à ce site et de mettre en œuvre un processus visant sa protection. Lors de cette rencontre, l’on a déploré l’absence des textes relatifs à la gestion des embouchures.

Il reste à signaler qu’au-delà des moyens à mettre en œuvre, débattus lors de cette rencontre, c’est tout “un plan structural permettant le respect des normes réglementaires et le contrôle des activités de la pêche qui est envisagé d’être lancé”.

La mise en œuvre de ce plan passe par la collaboration des associations dont certaines sont en activité et d’autres en cours de création. Il y a lieu de noter que 20 zones de pêche ont été identifiées à Jijel, qui vont être accompagnées par ces associations, à l’instar de celle du Rocher aux moules, à Sidi Abdelaziz, créée depuis un mois et qui veillera, entre autres, à la protection de la zone de pêche du bassin versant de l’oued El-Kebir.



Amor Z. liberte