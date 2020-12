Pluies torrentielles à Jijel : Des inondations et des dégâts enregistrés.

Après quelques heures de fortes précipitations, il a été enregistré des crues soudaines et dangereuses, non seulement dans la ville, mais aussi sur la voie express.

Ce qui devait arrivé, est hélas arrivé !

Les importantes chutes de pluie qui se sont abattues, ces dernières heures sur la ville de Jijel et des communes avoisinantes, ont affecté plusieurs quartiers et causé d'importants dégâts aux maisons et aux routes.