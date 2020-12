Nos villes et villages deviennent méconnaissables et se dégradent de jour en jour. Que faire ?

La nouvelle année 2021 est à nos portes, et, déjà, l' inflation des prix des produits de consommation est plus que catastrophique.

Les gens pensent qu'il est nécessaire de vivre le mieux possible en souffrant le moins possible, puisqu'ils n'ont qu'une seule vie à vivre...