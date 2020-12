De passage comme chaque après midi à Taher centre, j'ai remarqué que l'ex: Cinéma REX, aujourd'hui Dounia Zed, est complètement dégradée, laissée à l'abandon. Une question me vient souvent à l'esprit: Pourquoi ces anciens monuments, comme le cinéma le glacier à Jijel, ou encore l'ex: Eglise et le cinéma Dounia Zed de Taher, n'ont pas été rénovées et sauvegardées.Vous avez deux images, l'une prise cet après midi et la deuxième de nos amis de https://www.jijel.info/.../3160-cet-apres-midi-a-taher-le... Taher, il y a quelques jours...