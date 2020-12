L’ENVIRONNEMENT A JIJEL, DITES-VOUS ?

Détails Catégorie parente: ROOT Catégorie : Local Création : mardi 29 décembre 2020 17:10 Mis à jour : mardi 29 décembre 2020 17:20 Publication : mardi 29 décembre 2020 17:10 Écrit par MedSouilah Affichages : 10

Et dire que nous sommes en plein centre de la ville de Jijel, juste devant la poste du camp chevalier avec cette triste image des ordures qui dévalorisent le centre-ville.

(Rediffusion...) Pendant que des centaines de Djidjelliens essaient de se mobiliser pour préserver l’environnement naturel, certains autres ne se sentent bizarrement pas concernés par les ordures qui souillent leurs propres trottoirs…

C’est la faute à l’APC, disent-ils… Et avec la force de l’habitude, ils s’en foutent tout simplement…

Je n’incrimine pas ici les gens de bonne volonté mais pour être crédible, l’engagement dans la défense de l’environnement, devrait en principe commencer par un bon coup de balai devant «sa» porte…Et ce n’est pas une métaphore, ici…

Que dire des conseils de «look», d’un coiffeur mal rasé ou d’un tailleur vêtu d’une chemise froissée..? C’est exactement pareil, à mon avis, en ce qui concerne la défense de l’Environnement…/

Tout simplement pour dire que, si l’on est déjà pas capable d’assurer quelques coups de balai devant sa porte, il est inutile de monter sur les grands chevaux pour voler au secours de « Dame Nature »…

La Nature n’est pas seulement la Montagne majestueuse avec ses senteurs grisantes d’eucalyptus et le gazouilli des oiseaux ou bien le Bord de Mer avec son air iodé, le clapotis de l’eau sous les rochers ou le bercement du ressac sur la plage au clair de lune…

Elle débute tout d’abord dans notre espace vital personnel et commence à s’étendre devant nous dès lors qu’on sort le matin de chez soi…

Quel plaisir, qu’un quartier propre innondé de la douce lumière matinale…

La charte de propreté et de beauté de l’environnement est à mon avis, d’abord une affaire personnelle. N’est-il pas dit dans l’Islam : « ennadafa mine el imane » (la propreté est un acte de piété)…

A ce propos, juste une parenthèse sur un souvenir qui me fout la haine aujourd’hui encore : Des courriers accompagnés de photos que j’avais envoyés il y a quelques années à un ancien Wali et au Ministère de la Santé… Restés à ce jour sans suite…

Ils représentaient quelques coins du centre ville tristement célèbres pour les ordures ainsi que quelques abords non moins tristes, de Bâtiments Administratifs…



Comme quoi, je n’étais que «un de plus» parmi ceux qui croyaient refaire le monde avec leurs modestes discours…

Bref…

S’il m’était permis toutefois d’exprimer juste un souhait, il serait bien que chaque Association exige de ses adhérants, l’engagement d’effectuer de temps en temps une action «Ecolo» à titre personnel…

Quel qu’en soit le thème et dans n’importe quel domaine d’intéret publique, juste pour créer un phénomène d’entraînement…

Quel plaisir alors, que d’en écouter les diverses descriptions à chaque rencontre…

Photo. Noureddine Bousedira

Texte réédité...

Daoud NAFA

(France)

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

https://jijel.info/