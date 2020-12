Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

C'était l'âge des copains, de la jeunesse jijellienne, insolente et insouciante qui criait sa joie de vivre. nous vous dédions encore une fois cette pensée nostalgique, et ces belles années d'insouciance... ! Un grand salut à tous nos amis qui nous ont écris, ici à Jijel, Alger, Paris, Canada, Londres...!

- Je me souviens de leur ateliers, de toutes les classes, de la cour, de la cuisine.

- Je me souviens aussi, des virées au port, prendre une pizza chez Da Alloul, de la citadelle, de la jetée, de l'histoire de Djidjelli...

- Je me souviens de ces arbres, ce parfum des platanes qui nous accompagne jusqu'aux rochers des plages, et dans la montagne.

- Je me souviens du temps qui passe.

- Je me souviens des rencontres amicales au stade, au bord de mer.

- Je me souviens des soirées d'étude, de blagues, de rèves.

- Je me souviens aussi des vacances, des ballades sur les rochers.

- Je me souviens surtout du bruit des vagues qui se brisent, et qui nous offrent sérénité dans l'âme .

- Je me souviens des plongeons aux pieds nus, des passionnés du vélo au bord de mer.

- Je me souviens de cette musique d'été, de l'enfance, de notre innocence.

- Je me souviens de notre ami Hocine allah yarahmou, de sa danse.

- Je me souviens des textes de mon cahier de chansons, de cette poésie mise en musique, aujourd'hui laissée à l'abandon.

- Je me souviens de cette anthologie de la poésie classique.

- Je me souviens, du temps de Da Messaoud allah yarahmou, de sa gentillesse.

- Je me souviens de sa belle écriture française, de sa finesse.

- Je me souviens de son créponet au citron et sa chaleur du soleil dans la glace.