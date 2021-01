Bonjour. Il ya de cela une année, avec un effectif de 2.546 vaches laitières et 123 éleveurs, selon des données de la chambre d’Agriculture de la wilaya de Jijel, la commune d’Emir Abdelkader, située à une quinzaine de km du chef-lieu de wilaya, affiche ouvertement sa vocation agricole et de bassin laitier de la région dont elle mise sur son développement et sa promotion.

Localité à caractère rural, cette commune de 50,52 km2 et qui abrite 39.000 âmes réparties sur plusieurs centres de vie de petite et moyenne taille, brille aussi par d’autres activités en relation avec l’agriculture.