Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Quelque 76 zones d’ombre à raccorder au réseau électrique ont été retenues dans le cadre d’un programme lancé en 2020, dont 5 opérations ont été achevées, 15 sont en cours de réalisation et 22 sont en voie de lancement.

Face aux perturbations dans l’alimentation en électricité des communes d’Erraguène et de Ziama Mansouriah, à l’extrême ouest de la wilaya de Jijel, deux cabines électriques mobiles ont été retenues pour mettre un terme à ce problème. La première a été installée à Erraguène au mois de février de l’année dernière pour desservir les populations locales. Ce qui a nettement contribué à améliorer l’alimentation en énergie électrique de la région. La deuxième cabine est prévue pour être implantée à Ziama Mansouriah avant l’été 2021.

Son installation est de nature à améliorer la qualité de service à la zone ouest, selon les indications du directeur de l’énergie. Selon le même responsable, un autre poste source est prévu pour lever les contraintes d’alimentation en électricité de la ville d’El-Aouana. Ce poste est destiné à renforcer l’alimentation de cette région en accompagnement de son développement avec, notamment, l’émergence d’un pôle universitaire, ainsi que plusieurs autres infrastructures.

Par ailleurs, et dans un bilan présenté par le directeur du secteur énergétique à Jijel, la couverture en énergie électrique a atteint le taux de plus de 98% dans la wilaya de Jijel, à la fin de l’année 2020, permettant de raccorder quasiment toutes les régions au réseau de l’électricité. Cette proportion a été atteinte à la faveur de la réalisation des nombreux projets d’investissement initiés dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014, du programme complémentaire 2013 et de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (ex-FCCL). Selon les prévisions présentées dans le même bilan, 76 zones d’ombre à raccorder au réseau électrique ont été retenues dans le cadre d’un programme lancé en 2020, dont 5 opérations ont été achevées, 15 sont en cours de réalisation et 22 sont en voie de lancement. Le reste du programme est en cours d’étude pour sa concrétisation.

Il y a lieu de préciser que le programme complémentaire 2013 est prévu pour être relancé en 2021 pour un montant de 66 milliards de centimes et 49 opérations avec un objectif prévisionnel de raccordement en électricité de 1 747 foyers. Pour les opérations retenues dans la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, il s’agit d’un programme de 44,8 milliards de centimes pour 41 sites et 2 188 foyers à électrifier à travers l’ensemble des communes de la wilaya de Jijel. Enfin, pour le programme quinquennal 2010-2014, la première tranche a été achevée, alors que la deuxième est à 89% achevée, tandis que la troisième n’a pas été lancée pour des contraintes financières, selon le même bilan.

Amor Z. liberte