Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Souvenez vous de nos parents et nos aïeux Allah yarhamhoum, ils avaient tous la même grande qualité qui est GÉNÉROSITÉ... الإكرام هو أن تحسن إلي الناس بشتي صور الإحسان ...

Tellement, ils étaient généreux, ils donnaient et partageaient ce qu'ils pouvaient, ils étaient serviables, en aidant les autres, et bien sur, ils étaient satisfaits, car cette qualité procure également une grande satisfaction à la personne qui l’offre, et, n'attendent rien en retour.