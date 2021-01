Cent vingt-six (126) personnes sont décédées en 2020 asphyxiées par le monoxyde de carbone et plus de 2.000 autres ont été secourues à l’échelle national.

