Bonjour; il était 3 heures, ce samedi 25 janvier, quand je me suis réveillé. Il fera encore beau avant l'arrivée des pluies à partir de demain vendredi inchaallah.

On essaye comme toujours de minimiser les dégâts des dernières pluies dans nos villages.

Voilà que je retrouve des images dans les archives, qui me font revenir des années en arrière.

