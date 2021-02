Les pêcheurs entre soucis et passion

Les marins pêcheurs que l’on croyait, sinon riches du moins à l’abri du besoin, se plaignent de crouler sous le poids des dettes et qu’ils n’arrivent même pas à payer les cotisations dues à la Cnas. Les petits métiers, c’est-à-dire les pêcheurs dont les embarcations n’excèdent pas les sept à huit mètres de long, qui ne travaillent que, selon leurs dires, durant trois on quatre mois dans l’année, accusent d’emblée les exploitants des grandes embarcations de ne pas respecter les zones de pêche en ce sens qu’ils jettent leurs filets dans des endroits dont la profondeur est inférieure à 42 et qu’ils ne font pas également cas de la taille marchande des poissons. En réaction à ces accusations portées contre eux, les armateurs et les patrons de pêche sur chalutiers et sardiniers soutiennent qu’il ne s’agit là que de jalousie entre personnes exerçant le même métier. D’ailleurs, argumentent-ils, si c’était le cas, les gardes-côtes sont toujours là pour sanctionner les manquements professionnels.

نقص كبير يشهده إنتاج السمك بجيجل هذه السنوات الأخيرة بعدما كان ميناء الصيد للولاية قبلة لكل الصيادين وكذا التجار وحتي المواطنين، إلا أنه منذ مدة سجل الصيادون غيابا كليا للأسماك خاصة نوع السردين. فالمشاكل كبيرة والاتهامات أكبر والحلول منعدمة والضحايا المواطنين، يشترون سردين بحجم صغير جدا البعوش ب800 دج