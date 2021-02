Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

PÉNÉTRANTE DE L’AUTOROUTE EST-OUEST JIJEL-SÉTIF. Les travaux reprendront bientôt

Des arriérés de l’ordre de 5 milliards de dinars ont été payés au groupement d’entreprises chargé de la réalisation de l’ouvrage.

Les travaux de la pénétrante à l’autoroute Est-Ouest, reliant Jijel à Sétif sur un parcours de 110 km traversant Mila sur un tronçon de 15 km, pourraient bien être relancés dans les tout prochains jours. Et c’est ce qui est attendu depuis que ce projet est en butte à d’innombrables difficultés, qui ont impacté l’évolution des travaux, qui tardent à être achevés, sept ans après leur lancement.

La cause de cette relance, selon ce qu’on apprend de l’Algérienne des autoroutes, est le paiement aux mois de décembre et janvier derniers de plus de 5 milliards de dinars au titre des situations financières restées impayées au profit du groupement d’entreprises chargé de la réalisation de ce projet.

إعادة بعث أشغال منفذ الطريق السيار سطيف/جيجل على مسافة 110 كلم والذي يربط ميناء جن جن (جيجل) بالطريق السيار شرق-غرب في جزئه المار بولاية سطيف.

Ce montant couvre toute la période allant jusqu’à la fin 2019, selon les mêmes précisions. Cet assainissement de la situation financière est une motivation pour la relance des travaux, selon les mêmes sources, qui font état de la levée de certaines réserves et autres contraintes techniques, bloquant les travaux.

La levée de ces contraintes concerne notamment la partie traversant la wilaya de Jijel grâce, a-t-on souligné, à l’intervention des autorités locales. La reprise des travaux, même de manière progressive, est également liée au retour, lui aussi, progressif, des expatriés turcs et italiens travaillant sur ce projet, partis dans leur pays à l’installation de la crise sanitaire du coronavirus. Ce retour est de nature à permettre une reprise sur tout le tronçon, notamment pour le chantier de construction des tunnels de Texenna à Jijel.

C’est ce qu’on indique à l’Algérienne des autoroutes, où on affirme que cette reprise touche globalement tout le tronçon du projet. Le retour à une situation normale après la paralysie des travaux due à la crise de Covid-19 augure d’une relance progressive des travaux, selon ce qui est indiqué. Par ailleurs, l’Algérienne des autoroutes indique qu’elle est dans l’attente de la prolongation des délais par avenant, dont la demande a été déposée au mois de novembre dernier à la commission sectorielle des marchés. Au-delà de ce qui est énuméré comme facteurs favorisant une reprise des travaux dans cette pénétrante, force est d’admettre que ce projet est encore loin de voir le bout du tunnel. Tout au long de son tronçon, les ouvrages d’art de ce projet sont encore abandonnés et non achevés. Un abandon par tant de facteurs qui ont fait que ce projet phare pouvant relier Jijel aux Hauts-Plateaux en une heure de temps soit livré avec un grand retard.

Le groupement d’entreprises chargé de sa réalisation, composé d’un consortium algéro-italien (Rezzani De Echer, ETRHB et Sapta), n’a réalisé depuis son lancement en mars 2014 que 42% du taux global des travaux. Au mois d’octobre dernier, et lors d’une réunion à Jijel pour faire l’état des lieux des travaux, toutes les parties impliquées dans leur réalisation ont fait état de multiples problèmes qui bloquent leur avancement.

Ces problèmes, dont, entre autres, les démêlés administratifs de l’ETRHB depuis l’incarcération de son patron et le retard dans le paiement des situations financières, ont fait que cette pénétrante reste à ce stade de blocage. Elle est pourtant le rêve de toute une région pour se désenclaver. La reprise des travaux, même s’ils sont encore progressifs, reste un bon signe pour rattraper, un tant soit peu, ces retards, d’autant que l’année 2023 pour l’achèvement de ce projet a été évoquée lors de la réunion du mois d’octobre dernier à Jijel.

liberté