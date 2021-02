Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

LE CONFINEMENT Y A FORTEMENT CONTRIBUÉ. Les morsures de chien en forte baisse à Jijel

L’adage selon lequel “À quelque chose malheur est bon” peut bien s’appliquer dans une certaine mesure à la lutte contre les zoonoses à Jijel en période de confinement. Et pour cause, le confinement n’a pas été si mauvais que cela, puisqu’il a contribué à baisser le nombre des morsures de chien en 2020, à la faveur des mesures d’interdiction de toute sortie nocturne. C’est ce qu’a expliqué un médecin épidémiologiste, le Dr Khelalef, lors de son intervention à l’occasion d’une journée d’étude sur les MTH et les zoonoses, tenue jeudi dernier.

Le nombre de morsures n’était, en 2020, que de 2 075 cas, dont 65% dus à des morsures de chien, alors qu’habituellement il peut atteindre, voire dépasser 5 000 cas. Pour le Dr Khelalef, c’est le confinement qui a réduit ce nombre à la moitié. “Pas de sortie de nuit, pas de morsure, et même mordues, les personnes renoncent à aller à l’hôpital par peur du coronavirus, ce qui a encore influé sur les déclarations des cas de morsure”, a-t-il constaté.

Par Farid BELGACEM LIBERTÉ