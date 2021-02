Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

UN WEEK-END DE DÉCONFINEMENT À JIJEL. Espaces de loisirs et plages pris d’assaut

Après des mois de confinement et de fermeture de ces espaces et des plages, l’allègement de ces mesures a plutôt été une aubaine pour un public, visiblement fatigué des contraintes vécues.

Profitant d’un wee-kend ensoleillé, voire chaud, eu égard à ces températures qui ont largement dépassé la normale saisonnière, de nobreuses familles n’ont pas hésité à sortir humer l’air d’un printemps précoce.

Déconfinement oblige, après l’allègement des mesures imposées pour lutter contre le coronavirus, elles ont ainsi pris d’assaut tout espace pouvant être improvisé lieux de détente et de loisirs en cette fin d’une semaine de vacances scolaires.

Après des mois de confinement et de fermeture de ces espaces et des plages, l’allègement de ces mesures a plutôt été une aubaine pour un public, visiblement fatigué des contraintes vécues. Les espaces naturels de plein air, à l’image de la plaine d’Achouat, tout comme les plages, ont vu affluer de nombreuses familles avec hommes, femmes et enfants.

À Khiri Oued Adjoul, c’est l’espace boisé du chef-lieu de cette commune qui a drainé un grand nombre de familles. Des pique-niques ont été improvisés en plein air au grand bonheur de ces enfants qui ont été ravis de s’adonner à des jeux dans cet espace.

Un peu plus loin de là, à quelques centaines de mètres plus au Nord, c’est la grande bleue qui a renoué avec ses adeptes. Un dispositif quasiment estival avec parasols, tables et chaises a fait son apparition à la plage, également prise d’assaut non pas par des baigneurs, mais par des randonneurs sur le littoral et des familles.

Le même décor a caractérisé le reste de la bande côtière jijelienne, de Sidi Abdelaziz à El- Aouana, en passant par la ville de Jijel, dont la plage Kotama a fait son plein de visiteurs. Ainsi, tous les espaces d’attractions, à l’image du parc animalier de Kissir, ouvert en la circonstance, ont accueilli un public ravi de retrouver une certaine liberté pour jouir de ce qu’offre la nature dans cette wilaya aux sites naturels verdoyants.

Même les terrains et les salles de sport ont attiré les sportifs, qui ont profité de cette occasion pour renouer avec la pratique sportive. Il reste, cependant, à renforcer les espaces de loisirs, dont les infrastructures demeurent insuffisantes pour accueillir un public plus que jamais à la recherche de moyens de détente et de distractions.

Les espaces boisés initiés par les services de la conservation des forêts peinent à être achevés après des investissements dans le circuit des forêts récréatives.

Au nombre de sept, et implantés dans plusieurs communes, ces espaces sont appelés à renforcer les sites de loisirs dans les forêts pour satisfaire les besoins de plus en plus ressentis par des citoyens avides de détente.

S’étendant sur une superficie totale de 257 ha, ces sites sont implantés à Jijel, Texenna, Selma-Ben Ziada, El-Milia, Djimla, Ouled Rabah et Sidi Marouf.

Les projets de ces forêts récréatives peinent cependant à voir le jour même si certains ont connu une certaine avancée dans leur réalisation, à l’image de celle de Jijel, près de Kissir.

Le reste de ces infrastructures semblent être en butte à des difficultés dans leur conception à l’exemple de la forêt récréative, implantée sur les hauteurs de la ville d’El-Milia, dont les travaux sont à l’arrêt depuis un certain temps.



Amor Z.