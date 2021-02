Le Maître de l’Ouvrage étant la DTP de Skikda, on pourrait conjecturer que cet ouvrage se situé sur le territoire de la Wilaya de Skikda.

Mais en consultant les cartes, on découvre que ce port est plutôt situé en Wilaya de Jijel dans les Béni Ferguene et plus précisément dans les Oulad Djaballah!!