Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

Face à des bureaux d’études qui faisaient part de difficultés dans la réalisation de certains projets de développement lors d’une récente sortie sur le terrain, le chef de l’exécutif de la wilaya a insisté sur l’élaboration d’études finalisées avant de passer au stade d’exécution. C’est ce qui remet au goût du jour le débat autour d’un problème récurrent qui ne trouve pas de solution. La non-maturation des études, voire leur faiblesse, est souvent un facteur de retard dans la réalisation des projets inscrits par rapport à leurs délais.

Cette contrainte fait butter ces projets sur la réalité de difficultés non prévues. C’est ce qui a d’ailleurs été soulevé lors de l’inspection d’un projet sportif à El-Kennar et dans le projet de réalisation d’une route de désenclavement dans une zone d’ombre à Sidi Abdelaziz. Dans les deux cas, des difficultés non prévues ont retardé l’achèvement de ces projets dans les délais à cause des études.

Les bureaux chargés de leur élaboration n’ont rien vu venir quant à ces difficultés. En plus de cette contrainte, c’est l’absence de tout travail d’anticipation qui est venu retarder de nombreux projets, selon ce qu’a constaté le chef de l’exécutif. Pourtant, ce travail est de nature à éliminer les obstacles qui peuvent surgir lors de la réalisation de tout projet. “Il faut anticiper et prendre en considération ce genre de problème”, s’est-il adressé au responsable d’un bureau d’études qui se plaint d’un problème d’éboulement, retardant la réalisation du projet d’une route. “Il faut même prendre en compte les éventuelles oppositions de citoyens”, conseille encore le même responsable.

Des oppositions, il y en a plein à Jijel. Au lancement de chaque projet, il y a très souvent protestation et intervention de citoyens qui jurent sur tous les saints que le terrain par où passe le projet leur appartient et finissent par bloquer les travaux. Cette situation est devenue un phonème récurrent, qui bloque à tout bout de champ des projets tant attendus par les citoyens.

C’est le cas de nombreux projets de gaz, dont certains ont été retardés durant de longues années. C’est le cas aussi des projets d’AEP ou des travaux d’embellissement de certains espaces, qui font très souvent face à des obstacles qui surgissent de nulle part parce qu’un citoyen est intervenu pour revendiquer la propriété du site.

C’est là où intervient, insiste le chef de l’exécutif, le travail d’anticipation pour éviter la survenue de ces problèmes. Ainsi, avec les oppositions des citoyens, en plus de la faiblesse des études et des entreprises chargées de la réalisation de ces projets, c’est le développement qui prend un coup d’arrêt à Jijel.

Cette wilaya, qui s’est engagée dans une course contre la montre pour concrétiser dans les meilleurs délais les projets destinés aux zones d’ombre, a encore besoin d’un effort soutenu pour amorcer un développement qui tarde à venir. De l’avis de tous, elle a plus que jamais besoin de booster son développement en mobilisant toutes ses capacités de réalisation, en tenant compte non seulement d’un travail d’anticipation dans l’élaboration des études, mais aussi en s’appuyant sur des entreprises plus performantes. Or, c’est là où le bât blesse, d’autant que plus souvent ce sont les entreprises réalisatrices, en plus de la faiblesse des études, qui sont mises en cause dans les retards de l’exécution des multiples projets de développement.

Amor Z. liberté