L'armée française avait bombardé le village où les Moudjahidines se réfugiaient. L'on comptera au petit matin des dizaines de morts et blessés dans la population civile, des enfants et des femmes, en particulier les familles Ben Ayache, Laouar et Boudina qui avaient beaucoup de Moudjahidines et nos valeureux chouhada tombés dans le champ d’honneur...