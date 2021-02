La situation de l'éclairage public dans certaines quartiers de la commune de Taher, notamment cite 102 logts coté ouest se pose avec acuité et s'ajoute aux problèmes de l'état des routes, des trottoirs et de la propreté des rues.

