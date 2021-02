Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

L’AEP dans la wilaya de Jijel est sur le point d’être renforcée par la mise en service d’un important projet dès les prochains jours. Il s’agit de cinq communes, toutes situées dans la partie est de cette wilaya, qui auront de l’eau dans les robinets à partir du barrage de Boussiaba. C’est ce qu’a indiqué le chef de ce projet lors de sa présentation au wali, venu visiter la station de traitement qui aura à traiter quelque 60 000 m3 d’eau au profit de ces communes. D’abord, c’est la ville d’El-Milia qui sera alimentée en premier lieu en eau potable à partir du dispositif aval du barrage de Boussiaba, qui sera ensuite suivie des communes d’Ouled Yahia, Settara et, dans quelques semaines, Sidi Marouf.

“Un réservoir de 17 500 m3 est rempli d’eau, on a atteint la qualité d’eau, nous sommes dans les normes, on peut commencer le pompage à El-Milia”, nous dira en substance le chef de ce projet. Les communes de Ghebala et d’Ouled Rabah seront concernées par la mise en service de ce projet au plus tard à la fin du mois d’avril prochain. C’est ce qui est prévu selon les explications fournies à la faveur de la mise en service de ce projet d’envergure. Très attendu depuis de longues années, celui-ci est composé de tout un dispositif qui a été réalisé pour mettre en place un réseau de conduites de 54 km, de 7 réservoirs et une station de traitement et de pompage. D’une capacité de 60 000 m3/j extensible à 80 000 m3 à l’horizon 2050, celle-ci est située sur les hauteurs de la ville d’El-Milia. D’ici cette date, elle permettra de couvrir les besoins en eau de 310 000 habitants répartis dans 105 localités pour des besoins journaliers estimés à 103 364 m3/j. Quant au dispositif mis en place, il est composé de 7 réservoirs, dont le plus important est implanté au lieudit Bin Ledjbala, à El-Milia.

D’une capacité de 35 000 m3, ce réservoir est largement en mesure de satisfaire les besoins de la population de cette ville, éprouvée depuis des décennies par une sévère crise d’AEP. À Settara, c’est un réservoir de 10 000 m3 qui a été réalisé pour alimenter les habitants de cette commune. Un autre ouvrage du même type, d’une capacité de 8000 m3, a été conçu pour les besoins d’AEP de la commune de Sidi Marouf, tandis qu’Oueld Rabah aura un réservoir de 6000 m3. La conception de ces réservoirs est complétée par deux autres ouvrages tampons de 2000 m3, qui serviront à alimenter en eau potable les communes de Ghebala et Sidi Marouf.

Il convient de souligner que la finalisation de ce projet sera un atout majeur pour l’AEP dans ces communes, qui auront à terme de l’eau en H24. Reste cependant à les doter de réseaux et de canalisations en mesure de supporter la pression de l’eau pompée à partir du barrage de Boussiaba. Pour rappel, et en plus de l’AEP de ces communes, cet ouvrage hydraulique est également conçu pour alimenter en eau la zone de Bellara à raison de 20 000 m3/an et d’apporter un autre volume d’eau de 40 millions de m3 annuellement au barrage de Beni Haroun dans le cadre d’un système de transfert.

