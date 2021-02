LETTRE OUVERTE A MONSIEUR LE WALI DE JIJEL

Monsieur le wali,

J’ai l’honneur de m’adresser à votre haute instance afin de porter à votre connaissance l’existence de ce phénomène, crée par des jeunes, que l’ont peut qualifier de sadiques sans se tromper, possédant des motos produisant un bruit infernal à réveiller les morts, qui n’hésitent pas à bouleverser la paisibilité des citoyens et le calme relatif de la cité en accélérant exprès, de manière démoniaque et irresponsable, sans considération ni respect aucun pour autrui en général, dépassant largement les limites de la décence et de la retenue, en produisant autant de bruit que possible dans le but intentionnel et sadique de déranger absolument tout le monde ; du bébé qui dort au malade aspirant au repos et au calme. Ceci, assez malheureusement, en l’absence totale de toute intervention de la part de la police, censée veiller à l’ordre de la ville, leur donnant de ce fait, ce sentiment d’impunité.

Ce phénomène n’a que trop duré et tout citoyen sensé, respectueux de l’ordre et des lois, se doit le devoir de le dénoncer afin d’y mettre un terme définitif.

A ce titre, je me dois de vous rappeler les références de la loi réglementant le bruit, aussi bien de jour que de nuit, promulguée en 1993, signée par le défunt Belaid Abdeslam : Il s’agit du décret exécutif n° 93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l’émission des bruits, paru dans le journal officiel N°50 du 28 juillet 1993 page 10.

J’ose espérer une intervention de votre part en conséquence afin que la cité retrouve son calme et le citoyen la paix.

Dans cette attente, Veuillez croire, Monsieur le wali, en l’expression de ma considération et de mes salutations respectueuses.

Signé : Noureddine Bousdira.