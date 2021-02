Pénétrante à l’autoroute Est-Ouest Djen Djen-El Eulma. 

A mon avis, ces éboulements, jamais arrivés de cette manière, ont été provoqués, suite aux différents incendies, et travaux, sans étude approfondie, tout le long de la corniche ! Nous l'avons toujours dit dans nos précédents sujets: "... Et pourtant la nature nous a toujours sourit. ... Souvenez vous que l'un de ces jours elle se vengera, elle a déjà commencé, et sa vengeance sera terrible....."